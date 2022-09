Elupäästja Kaido Kärner: Me harjutame iga päev, et sellisteks juhtumiteks valmis olla

„Pooletunnine elustamine on võrdväärne keskmist sorti maja kustutamisega, see on füüsiliselt raske. Olen uhke oma meeskonna üle ja samamoodi kiirabi üle, kogu meeskond oli väga professionaalne, see tõigi tulemuse,“ ütleb Nõmme päästekomando rühmapealik Jan Trakmann, kes koos oma kolleegidega kiirabist tõi tänavu kevadel inimese elule tagasi.