Võimalik ahistamisjuhtum: Jüri Kamenik läks prokuratuuriga kokkuleppele

Tallinna ülikooli klimatoloogia ja meteoroloogia endine lektor, meedias korduvalt ilmavaatlustest rääkinud Jüri Kamenik on väidetavalt aastaid põieuuringuid teinud, kuid olevat tegelikult uuringus osalenute kinnitusel neid tegelikult seksuaalselt ära kasutanud. Praeguseks on teada, et ta kutsus ohvreid selles osalema sotsiaalmeedias. Samas on Kamenik mitmes intervjuus kinnitanud, et ta ei ole seal sel teemal vestelnud