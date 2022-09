Inflatsiooni vimka: Õpetajad said suure, aga mitte rahuldava palgatõusu

„24protsendiline palgatõus on küll mitterahuldav, aga selline, et jätame praegu streigiplaanid katki ja töörahu säilib. Kui praegune valitsus teeb pool sammu ära, siis teine pool sammu tuleb teha järgmisel valitsusel, et õpetaja oleks ühiskonnas väärtustatud ja õpetaja töötasu oleks võrreldav kõrgharidusega töötajate töötasuga,“ ütleb Eesti Haridustöötajate Liidu juht Reemo Voltri pärast neljapäeval peetud õpetajate palgaläbirääkimiste viimast vooru.