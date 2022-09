SÕJAKOKKUVÕTE | Põhjamaadel sai kõrini

Soome valitsus ei tahtnud algul Baltimaade ja Poolaga sama teed minna ja Vene kodanikele piire sulgeda, viidates sellele, et pole kindel, kas selline samm ikka euroliidu seadustele vastab. Ent kuna Soome piirist on saanud ainus maismaapiir, mille kaudu venemaalased otse ELi pääsevad ning viimase nädalaga on mobilisatsiooni eest põgenevad mehed Soome idapiiripunkt ummistamas, otsustas valitsus ikkagi ette võtta otsustava sammu. Alates 30. septembrist läks piir kinni, kohe alates keskööst. Eelkõige jääb piir suletuks turistidele. Soome on Vene kodanikel jätkuvalt võimalik reisida mitmel eri põhjusel. Näiteks võib külastada pereliikmeid, samuti on lubatud töö või õpingutega seotud külastused. Ka diplomaadid ja Venemaa poliitilise opositsiooni liikmed kuuluvad erandi alla.

Rootsi jääb endale kindlaks, et Nord Streami torustiku plahvatused on sabotaaž. Sama meelt on ka taanlased. Ühele Briti kaitseteenistuse allikale viidates kirjutas ajaleht The Times, et Venemaa pommitas tõenäoliselt Nord Streami torujuhtmeid allveedrooniga. Rootsi rahvustelevisioon vahendab, et gaasi voolab kahjustatud kohtadest merre endiselt.