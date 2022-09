KADUNUD MEES PÄÄSES NAPILT ELUGA: „Järsku nägin, et metsa sees paistab inimese siluett.“

„Mulle alguses tundus, et ta on surnud – lamas niiviisi pikali, ei olnud aru saada, et liigutaks,“ räägib Nõmme päästekomando rühmapealik, kuidas ta märkas metsa kadunud mehe siluetti. Alajahtunud abivajaja jaoks üsna viimasel hetkel.