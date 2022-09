VENEMAA MOBILISEERIB HAAVATUID JA SURNUID? „Tuttav nabiti öösel kodust kinni ja saadeti sõtta.“

Venemaa koosseisu kuuluva Burjaatia vabariigi pealinna Ulan-Ude elanik Marina (nimi muudetud) räägib, et tema kodulinnas pole suuri proteste, nagu võib näha Peterburis või Jakuutias. „Inimesed on väga šokeeritud ja löödud. Siin pole mingit soovi minna sõdima ja tapma ega karjuvat patriotismi.“ Ta lisab, et paljud noored inimesed on põgenenud lähedal asuvasse Mongooliasse.