Reinsalu: kodakondsuse tahtjailt tuleks küsida, mida nad arvavad Venemaa genotsiidisõjast ja Eesti minevikust

„Loomulikult tuleb kodakondsuse saamiseks teha ära eesti keele eksam ja põhiseaduse tundmine. Küsimus on, kui inimene on kõik selle ära teinud ja soovib olla Eesti kodanik, aga kuna eelduseks on ka Vene kodakondsusest loobumine, siis on meile teada neid juhtumeid, kus ei saa Vene kodakondsusest loobuda ilma, et ta Venemaale läheks,“ seletas peaminister Kaja Kallas ja tunnistas, et tal ei ole hetkel lahendust välja pakkuda. „Seda tuleb arutada valitsuse tasandil.“

„Numbrid ei näita, et täna kusagil massiliselt keeldutakse. Jah, on võibolla olnud üks-kaks-kolm juhtumit, kus on see keerulisem. Küsimus on ka selles, et osade inimeste puhul, kui saad asja korda ajada Vene saatkonnas Eestis, siis on see lihtsam. Kui peaksid Venemaale minema tegema, on see oluliselt problemaatilisem. Idee järgi Vene riik ei takista, aga kui oled Ukrainat toetavaid sõnumeid siin lausunud, siis me teame, et see on Venemaal kriminaalkorras karistatav tegu ja see inimene Venemaale minna ei taha,“ seletas Läänemets.