Treener Laura Luhari soovitab kõigile geenitesti tegemist: „Geenitestist saadud teadmistele saab tugineda kogu ülejäänud elu.“

Treener Laura Luhari sõnul on treenerina väga kasulik teada kliendi geneetilistest omapäradest, et koostada individuaalseid treeningplaane nende eesmärkide täitmiseks. „Ühest küljest on hea teada, millised on inimese geneetilised eeldused erinevate spordialadega tegelemiseks. Mõningatel juhtudel on inimesele sünnipäraselt kaasa antud sobivus vastupidavusaladega tegelemiseks, teistel juhtudel hoopis jõutreeninguks ning lihasmassi kasvatamiseks. Harvemini esinevad korraga head eeldused mõlemaks – sellistel inimestel on piisava motivatsiooni olemasolul eriliselt head tingimused tippspordiga tegelemiseks. Saadud info najal saab treener anda soovitusi, milliseid treeninguid rakendada ja milline võiks välja näha nädala treeningkava efektiivsemalt tulemusteni jõudmiseks. Samuti on oluline teada, millised on kliendi riskid ülekaalulisuse või jo-jo efekti tekkeks ning millised võiksid olla optimaalsed makrotoitainete vahekorrad saavutamaks soovitud tulemused (kaalulangus/kaalutõus/kaalu säilitamine). Lisaboonusena on kaasas tervislikud ja maitsvad retseptid, mis võimaldab kogu teoreetilise info kohe praktikasse panna. Soovitan geenitesti tegemist igale enda tervisest huvituvale ja hoolivale inimesele, sest saadud teadmistele saab tugineda kogu ülejäänud elu.“