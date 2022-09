GRAAFIKUD | MEGAODAV VÕI SIGAKALLIS? Kas üldse ja kellel tasub liituda elektri universaalteenusega?

Selgus elektri universaalteenuse hind: 154,08 eurot ühe MWh eest ehk 15,4 senti ühe kWh eest. Kas see on megaodav ja tasub teenusele kindlasti üle minna? Või on see sigakallis ja tasuks teenusest võimalikult kaugele hoida? Vaata graafikutelt võrreldes seniste elektrihindadega, kas üldse ja kui suurt võitu või kaotust tähendab selgunud universaalteenusele üleminek.