TUGEVA TIIVA ALL: kui palju ja kuidas on liitlased panustanud Eesti kaitsevõimesse?

Kolmapäeval ehmatas Eesti ühiskonda uudis sellest, et britid viivad aasta lõpus koju 700 võitlejat ega plaani neid asendada. Venemaa sõja- ja mobilisatsiooniuudiste kõrval oli teade kõike muud kui rahustav. Ent kõikvõimalikud poliitikud ja sõjaeksperdid on rutanud seepeale avalikkust rahustama: sajad liitlased – kelle kohalolek oligi ajutine – lähevad küll ära, aga Eesti kaitsevõimekus on siiski tõusuteel.