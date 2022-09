Mart Soidro | Kogu tõde Kalevi võidust

Eelmisel nädalal esilinastus Ove Mustingu tõsielust inspireeritud mängufilm Kalevi korvpallimeeskonna teekonnast laguneva impeeriumi viimaste meistrivõistluste meistritiitlile. Tundub, et publikule see meeldib - juba esimese nädalavahetusega kogus see üle 20 000 vaataja. Aga ärme tormame sündmustest ette.