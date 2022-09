GALERII | EKRE toetajad kogunesid meelt avaldama valitsuse energiapoliitika vastu

EKRE esimees Martin Helme ütles, et riigil oleks võimalik elektri hinda langetada umbes 3 sendini kWh eest, aga Reformierakonna valitsus on otsustanud nuumata röövellikku börsisüsteemi, mis kurnab rahva vaeseks.



„Valitsuse pakutud nn universaalteenus ei ole lahendus, vaid kujutab endast tüüpilist reformierakondlikku silmamoondust, mille eesmärk on panna inimesed pööraste hindadega leppima. Universaalteenus ei taga odavat elektrit, vaid kehtestab varasemaga võrreldes vähemalt viis korda kõrgema hinna,“ tõdes Helme.



„Ka valitsuse toetusmeetmed ei päästa inimesi vaesumisest. Toetusskeemide kaudu ei aidata elektriarvete tõttu kannatavaid inimesi, vaid nende taskust liigutatakse elektrimüüjatele hiigelkasumeid. Elektritootjad rikastuvad nii inimeste säästude arvelt kui ka riigieelarvesse laekuva maksumaksja raha abil, samas kui inimeste ja ettevõtete vaesumine jätkub.“



Helme sõnul on neljapäevane pikett mõeldud tänastele riigijuhtidele esimese hoiatusena. „Kui valitsus oma hukatuslikku kurssi ei muuda, jätkame suuremate üldrahvalike meeleavaldustega,“ ütles EKRE esimees.