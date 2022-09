VIDEO | Pentus-Rosimannus: võla intressideks maksame rohkem, kui on suurperede toetuse kasv kokku

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ütles, et Venemaa sõda Ukraina ja läänemaailmaga dikteeris eelarve koostamise fookust.

„Kõik valitsemisalade juhid võitlesid oma valdkonna eest, aga minu jaoks oli sümpaatne see, et suutsime valitsuses pidada silmas tervikut ja tänu sellele saab öelda, et eelarve tervikuna on heas tasakaalus,“ rääkis Pentus-Rosimannus. Tema sõnul on eelarve tasakaalus nii julgeoleku osas kui nendele inimestele toe pakkumises keerulisel ajal, kes hätta jääksid.

Rahandusminister märkis, et ehkki soovide ja unistuste nimekiri oli taas väga pikk, suudeti hoida seda eesmärki, et eelarve puudujääki suurendama ei minda.

„Kui kevadel olid kavad sellised, et järgmise aasta eelarve puudujääk jääb 3,5 protsendi juurde SKPst, siis ettepanek, mille me parlamendile esitasime, hoiab puudujääki 2,6 protsenil SKPst. See vahe on märkimisväärne, aga midagi ei ole teha: keerulistel aegadel on selline vastutustundlik kavandamine topeltoluline,“ rääkis Pentus-Rosimannus.

Ministri sõnul on ka võla võtmise kohta tehtud erinevaid ettepanekuid ja ka võlakoormuse osas hoitakse oluliselt konservatiivsemat joont kui veel pool aastat tagasi võis karta.

„Praeguse võlataseme juures ainuüksi järgmisel aastal maksame me intressideks 90 miljonit eurot. Me teame, et intressid on kasvamas ja seetõttu igasugune täiendav väga uljas võlakoormuse kasv oleks iga aasta riigieelarvest võtnud pööraselt suure tüki. Ka praegu seesama 90 miljonit, mida me peame võla teenindamiseks maksma intressideks, on rohkem kui näiteks suurperede toetuse eelarve kasv kokku,“ võrdles Pentus-Rosimannus.