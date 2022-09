Uut katust saab tänapäeval paigaldada ka sügisel ja talvel

Paljud inimesed arvavad, et katust ei saa väljaspool suvekuid ehitada seetõttu, et vihm võib tööde ajal elamisse tungida ja siseviimistluse rikkuda. Tegelikult on täpselt sama risk ka suvel, sest ka suvekuudel sajab vihma. Seega tuleb sõltumata aastaajast katust ehitada nii, et vihmavesi ei kahjustaks maja ajal, mil vana katus on eemaldatud, ent uut ei ole jõutud veel paigaldada.

Aluskate pakub majale ajutist kaitset

Veekahjustuste vältimiseks on mitu võimalust. Kui ilm on kuiv ning maja katus keskmise suurusega, võetakse vana katusekate maha ja paigaldatakse ühe päevaga veekindel aluskate. Kvaliteetsed aluskatted (kaaluga vähemalt 160 gr/m2) kohta suudavad ajutise katusekattena kaitsta maja vee ja lume eest vähemalt 4 nädalat.

Kui aga katusepind on suur või on vaja vahetada ka sarikaid, siis ei pruugi see meetod sobida. Sellisel juhul tehakse katusevahetust eraldi sektorite kaupa, et võimalikult väike osa majast oleks tööde ajal katusega katmata. Vajadusel kaetakse katmata osad ajutiselt presendi või mõne muu veekindla materjaliga kinni. Kasutades tehases juba valmistoodetud kandesõrestikku ehk ferme, saab lihtsama katusega eramajal need paika päevaga ning järgmise päeva õhtuks on veekindel aluskate majal peal.

Külmakraadid välistavad vihmavee tuppa jõudmise

Veekahjustuste vältimiseks on isegi kõige turvalisem teha katusevahetust külmakraadidega. Kui ka öösel on sadanud lund, lükkavad katusemeistrid selle hommikul tööle tulles veekindla aluskatte või ajutise veekindla katte pealt ära ning katusematerjali paigaldustöö võib pihta hakata. Pole aga mingit ohtu, et vihmavesi kuidagi tuppa pääseks.

Sageli arvatakse, et sügisel või talvel ei saa katust ehitada lihtsalt seepärast, et ehitajatel hakkab külm ning seetõttu pole võimalik katust paigaldada. Üldiselt on aga ehitajad harjunud ka külmaga töötama ning nende riietus ja töövahendid on ka ilmaoludele vastavad.