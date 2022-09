Tuhanded inimesed võivad tulevikus jääda riigi õigusabita

Advokatuuri esimehe Imbi Jürgeni kinnitusel väheneb riigi õigusabi pakkuvate advokaatide hulk kiiresti, kuna teenuse rahastamine pole jätkusuutlik. Riigi õigusabi süsteemi kokku kukkumine tähendaks just kõige hinnatundlikemate inimeste jäämist vajaliku õigusabi või kaitsjata. Advokatuur tegi justiitsministeeriumile ettepaneku tõsta riigi õigusabi tasumäära vähemalt 110 euroni tunnis. Majandusanalüüsi kohaselt oleks mõistlik riigi õigusabi tasumäär 120-147 eurot tunnis. „Uusi riigi õigusabi advokaate praktiliselt ei lisandu, osutajate ring jääb üha väiksemaks ja vanemaks,“ rõhutas Jürgen. „Järjest vähematele inimestele jääb järjest suurem töökoorem, mis mõjutab nii õigusabi kättesaadavust kui kvaliteeti.“

Täna riigi õigusabi eest büroodele tasutav 54 eurot tunnis pole ammu enam jätkusuutlikud, mis väljendub tegijate lahkumises. „Oluline on mõista, et see pole advokaadi töötasu, vaid selle eest tuleb kanda kõik advokaadibüroo ettevõtluskulud,“ rõhutas Jürgen. „Sellise tasuga pole kaasaegset, vajalike tugiteenustega bürood võimalik majandada, kehtiv määr jääb turuhinnale üle kolme korra alla.“ Jürgeni kinnitusel on riigi õigusabi osutavate advokaatide arv langenud piirini, kus mõne üksiku advokaadi väljalangemine võib halvata kogu süsteemi, sest allesjäänud advokaadid ei suudaks enam suurenenud tellimusi täita. Riigi õigusabi osutajate vähesus takistab ja venitab juba menetluste kulgu ning vähendab menetlusosaliste võimalusi enda õigusi tõhusalt kaitsta.

Justiitsministeeriumi juhtkonnaga septembri algul kohtunud advokatuur lootis jõuda riigi õigusabi kuludes tasumäärani, mis motiveeriks uusi advokaate riigi õigusabi pakkuma. „Ministeeriumi juhid on teada andnud, et rahastuse suurendamine selgub pärast eelarveläbirääkimisi, aga erilist lootust tasumäära tõstmiseks ei ole,“ selgitas Jürgen. Tema sõnul teeb advokatuurile suurimat muret justiitsministeeriumi valmisolek sundida advokatuuri korraldama riigi õigusabi pakkumist advokatuuri nö sisemiste ressursside arvelt. „See tähendaks, et riik lükkab abivajajate õigusabikulud enda pealt advokaatide peale,“ märkis Jürgen.

Justiitsministeeriumi avalike suhete nõunik Teele Sihtmäe sõnas, et riigi õigusabi tasumäärade tõstmine on ministeeriumi jaoks kindlasti oluline küsimus, kuid hetkel, kui riigieelarve läbirääkimised on veel pooleli, on raske öelda midagi kindlat.