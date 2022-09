Kapo uus peadirektor võib tulla väljastpoolt õiguskaitseorganeid

Eesti Päevaleht kirjutas, et päästeameti peadirektori kandidaadid on praeguse peadirektori Kuno Tammearu asetäitjad Tauno Suurkivi ja Andreas Anvelt ning Lõuna päästekeskuse juht Margo Klaos. Politsei- ja piirivalveameti peadirektori kandidaadid on praeguse peadirektori Elmar Vaheri asetäitjad Egert Belitšev ja Krista Aas ning praegune päästeameti peadirektor Kuno Tammearu. Siseminister Lauri Läänemetsal on vaja nimetada ka kaitsepolitsei uue peadirektori kandidaat, kuna uuel aastal lahkub praegune kapo juht Arnold Sinisalu ametist. „Ka seal toimub sarnane protsess ja kuna neist vaid ühe osas teen ettepaneku juhi kohale, siis pole õige neid nimesid kaalumise protsessi käigus avalikustada, sest kaks neist peavad hiljem saama edasi töötada oma ametikohtadel,” selgitas Lauri Läänemets. Kapo uut juhti on kaalutud ka väljaspoolt õiguskaitseorganeid.