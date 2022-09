KES EI PÕGENE, OTSIGU VARJU: Floridat ja Kuubat tabas võimas orkaan

Florida osariigi Charlotte'i maakonna kriisiametnik Patrick Fuller hoiatas kohaliku aja järgi pärastlõunal, et need, kes mingil põhjusel pole evakueerunud, peavad varju otsima. Evakueerimisteate sai 60 000 maakonna elanikku, ent Fulleri sõnul pole võimalik täpselt teada, kui paljud neid seda ka järgisid. „See ei ole mingi õppus, see on nüüd igati tõsine olukord,“ rõhutas Hillsborough' maakonna kriisiülem. Kokku anti osariigis evakueerimiskäsk 2,5 miljonile elanikule.