Juhtkiri | Võrk või asi?

Mis täna tehtud, see homme hooleta, teab vanarahvas. Elektri tootmise puhul tundub aga olevat nii, et täna ei saa midagi tehtud ja homne on kõike muud kui hooleta. Meil on puudu tootmisvõimsusi ja võrk, mis toob elektri tarbijateni, vajab investeeringuid.