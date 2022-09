NORD STREAM LEKIB: arvatavasti sabotaaž, mitte loodusjõud ega roheaktivistid

„Euroopa on juba teatanud, et loobuvad Venemaalt tulevast gaasist. Nad teavad, et gaas enam läbi nende torude ei liigu. See võib olla täiesti tahtlik dramaatiline provokatsioon olukorra eskaleerimiseks,“ arvab Stoicescu.

Riigikogu väliskomisjoni liige Eerik-Niiles Kross (RE) pakub lisaks välja teooria, et kuna venelased peaksid praegu gaasi tarnima, kuid seda ei tee, ootavad Gazpromi ees leppetrahvid. „Kui gaasitoru on katki, siis on erakorraline olukord ja ei pea trahvi maksma. See võib olla puhas majandushuvi,“ selgitab Kross.

Samas ei välista ka tema võimalust, et tegemist on venelaste tahtliku eskalatsiooniga: „Venemaa võib süüdistada näiteks Ukrainat, Leedut, Poolat või Eestit ja nõuda Nord Streamile oma sõjalaevade kaitset.“