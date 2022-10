VÄRSKED MAASIKAD | Äkki leiad just siit oma unistuste kodu? Kinnisvara24 alustas uusarenduste kampaaniaga!

2022. aasta lõpus valmib Tallinnas Kitseküla asumis vaiksel Juurdeveo tänaval vaid 12 korteriga 5-korruseline modernne butiikmaja. Kortermaja sobib suurepäraselt kvaliteeti ja privaatsust hindavale inimesele, kelle jaoks on oluline kesklinna vahetu lähedus. Lähima bussi- ja trammipeatuseni on natuke üle 100 meetri ning rongipeatus asub 300 meetri kaugusel – see tähendab, et kodu asukoht on täiuslik ka ilma autota inimestele.

Suurem osa korteritest on rõdu või suure terrassiga, kust avaneb vaade kortermaja sisehoovi rohelusse. Rõdud ja suured puitalumiiniumaknad on suunatud lõunasuunda, kust on ideaalne õhtust päikeseloojangut nautida või päevasel päikesel end soojendada lasta. Rõdupiirded on klaasist, rõdu põrandad kaetud puitlaudisega. Kortermajas on lift.

Kinnistu hoovialasse on planeeritud roheala, kuhu rajatakse ka laste mänguväljak ning jalgrattahoidjad.

Hoone juveeliks on aga silmapaistev arhitektuur ja fassaad. Sissepääs ulatub läbi kahe korruse klaasist fassaadina. Korterid algavad teisest korrusest ehk tänava silmapaaridest kõrgemalt. Piirdeaeda jäävad varjama hekitaimed, mis lisavad elamisele privaatsust. Keldrikorrusel ja kogu hoones on tagatud heatasemeline ventilatsioon, igal korteril oma ventilatsiooniagregaat ning kõigist tubadest on võimalik põrandakütte temperatuure reguleerida.

Muide, hoone teeb kesklinna regioonis väga eriliseks just õhk-vesi põrandaküte, kus kokkuhoid kaugküttega võrreldes on alates 25% ning gaasi hetkehindu arvestades kordades soodsam.