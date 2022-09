„Nad peaksid olema vaiksemad kui vesi ja madalamad kui muru!“ Mida arvavad Kasahstani ja Kõrgõzstani elanikud üle piiri põgenevatest venelastest?

Kasahstani president Kassõm-Žomart Tokajev kuulutas teisipäeval, et mobilisatsiooni eest pagevaid venelasi on vaja aidata: „Enamik neist on sunnitud lootusetu situatsiooni tõttu lahkuma. Me peame nende eest hoolitsema ja tagama nende julgeoleku.“ Kasahstani – kuhu venelased saavad viisavabalt reisida – siseministeeriumi väitel on Putini mobilisatsiooniteate järel ületanud piiri juba umbes 100 000 venelast. Viimaste seas on populaarseks osutunud ka Kasahstani lõunanaaber Kõrgõzstan. Mitmed mõlema riigi elanikud rääkisid venekeelsele uudisteportaalile Idel.Реалии, mida nemad „külalistest“ arvavad.