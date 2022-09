JUMALAGA HEIDUTUS? Pooled Briti võitlejad lähevad Eestist jõuluks koju

Väljaanne The Times kirjutab, et jõuludeks viiakse Eestist välja sadu Briti sõdureid. Sellega väheneb Ühendkuningriigi kohalolek piirkonnas poole võrra. Varasemalt on ministrid andnud vastupidiseid lubadusi tugevdada NATO kaitset Venemaa agressiooni ees.