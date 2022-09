Infotunnis käsitleti kohalike omavalitsuste toimetulekut

Kallas selgitas, et järgmisel aastal laekub kohalikele omavalitsustele ligi 161 miljonit eurot ehk 10 protsenti rohkem tulumaksu ja kui võrrelda 2023. aasta tulubaasi 2021. aasta omaga, siis tulubaasi kasv on 22 protsenti, samal ajal kui tarbijahinnaindeks kasvas veidi rohkem. Peaminister möönis, et rasketel aegadel tuleb teha keerulisi valikuid, kuid riik on leidnud võimaluse kohalikele omavalitsustele rahaga appi tulla ka nende ülesannete täitmisel, mis seni on olnud täies mahus kohalike omavalitsuste kanda.