Juhtkiri | Riik pakub kiskjatele katust

Lihtne on öelda talumehele, et valvaku oma karja paremini või pangu loomad lauta. See on kulukas ning samahästi võiks küsida, kas lambal pole siis õigust karjamaale ja värskele õhule? Praeguse süsteemi järgi oleks metsloomal justkui õigustatud ootus inimese juures lambaid ja koeri murda või mesitarusid rüüstamas käia. Loomapidaja ei tohi aga murdjat ega rüüstajat maha lasta, vaid tohib üksnes ametnikele palvekirju esitada.