NAGU MALELAUD! Eestlastest ränduripaar: Tadžiki-Kirgiisi piir läheb vahel sealt, kus keegi parasjagu elab

„Kõrgõzstani inimesed on sooja südamega, külalislahked ja perekesksed,“ kinnitavad Uku ja Kadri, kelle seiklusi saab jälgida ka Facebookis ja Instagramis kontolt Tour de Planet. „Pea iga päev astutakse meile ligi, et uurida, kas meil tõepoolest ongi kaksikud, ning sageli jääme erinevatel teemadel vestlema.“ Piirialadel lahvatanud konflikt häiris inimesi sügavalt – elanike silmis pole kahtlustki, et algatajaks on tadžikid, kes kuulu järgi koguni koole ja kodusid maha põletavad. (Tadžikistani välisministeeriumi sõnul on hukkunud tsiviilelanikke ka nende poolel.) Samas paistavad kirgiiside silmis piirikonflikti taga ka Moskva kõrvad: ajalooliselt on Kõrgõzstan Venemaast üsna sõltuv, viimasel ajal võtavad kirgiisid aga ette tugevdada sidemeid hoopis Hiina ja Usbekistaniga.