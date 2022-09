SÕJAKOKKUVÕTE | Venemaalt on põgenenud juba pea sama palju mehi kui mobiliseerida taheti

Venemaa julgeolekuagentuur FSB teatas esmaspäeval, et pidas spionaažis kahtlustatavana kinni Jaapani konsuli ja käskis tal riigist lahkuda. Konsul Motoki Tatsunori vabastati pärast mõnetunnist kinnipidamist, vahendab Reuters. Jaapani valitsuse pressiesindaja Hirokazu Matsuno kommenteeris, et konsulil seoti silmad kinni ja teda hirmutati, mis on Viini konventsiooni „selge rikkumine“. Tokyo esitas kinnipidamise kohta protesti ja andis ka märku, et see võib Kremlile veel mõndagi maksma minna, ütles Matsuno teisipäevasel meediabriifingul.

Venemaalt on teadaolevalt põgenenud vähemalt 260 000 meest, kirjutavad The Moscow Times ja teisedki väljaanded. Alates sellest, mil Putin möödunud kolmapäeval (osalise) mobilisatsiooni välja kuulutas, mis pidavat (vähemalt Vene võimude sõnul) puudutama 300 000 reservväelast, on naaberriikide Gruusia, Armeenia, Valgevene, aga ka Kasahstani jt Kesk-Aasia riikide piiri äärde kogunenud mehi täis bussid ja autod. Gruusia piirile on vändanud ka arvukad jalgratturid (pildil) – niisama omal jalal ei tohi piiri ületada ning ratas on autost odavam. Lennud Moskvast näiteks Aserbaidžaani pealinna Bakuusse maksid nädalavahetusel juba üle 10 000 euro tükk. Põgenemiskihku innustasid veelgi enam kuulujutud, et alates tänasest paneb Venemaa piirid mobilisatsioonieas meestele üldse kinni. Venemaa-Gruusia piiripunktide kohta info jagamise kanal sõnumirakenduses Telegram kergitas huviliste arvu vähem kui nädalaga 127 000 peale. Dagestanis ja mujal jätkavad kodanikud meeleavaldusi. Isegi Kreml oli sunnitud möönma, et kommunikatsiooniga on natuke nihu läinud. Vaatamata Kremli kõneisiku Dmitri Peskovi kinnitusele, et tema ei tea piiride sulgemisest midagi, räägivad põgenenud mehed, et piirivalvurid uurivad juba lahkujatelt nende sõjaväeteenistuse kohta.