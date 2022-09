VEEL ÜKS ELUAEGNE VABADUSES! Tallinna laibatükeldaja jalutas vaba mehena vanglast

Aleksei Bušujev, kes 1997. aastal tapmise ning laiba tükeldamise eest eluks ajaks vangi mõisteti, on alates esmaspäevast vaba mees. Bušujev on tänavu juba kolmas eluaegne vang, kes vanglaväravatest on välja astunud. Oma määruse jõustumist ootab veel politseinikutapja Romeo Kalda.