GRAAFIKUD | Kas Ukrainast saabub Eestisse tõepoolest rohkem mehi kui naisi?

Mitmed EKRE poliitikud on viimastel nädalatel käiku lasknud jutupunkti, kuidas Eestisse on hakanud jõudma seninägematul hulgal Ukraina mehi. Mõnevõrra üllatavalt ei ole see jutt päris soe õhk. Vaata graafikutelt, kui suur osa piiriületajatest on olnud täiskasvanud Ukraina mehed. Politsei- ja piirivalveamet soovitab mitte teha ennatlikke järeldusi ja vaadata hoopis ajutise kaitse taotlejate hulka.