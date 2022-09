NAFO – ukrainameelsete infosõdalaste armee, mis võitleb meemide abil Venemaa internetitrollide vastu

1949. aasta aprillis asutati lääneriikide sõjaline liit NATO – selle eesmärgiks oli kaitsta Euroopat Nõukogude Liidu ja kommunismi potentsiaalse ohu eest. Paktile andsid toona Washingtonis allkirja 12 liikmesriigi välisministrid. Kahtlemata ei osanud ükski neist toona ettegi kujutada, et enam kui seitse kümnendit hiljem toimub osa võitlusest internetiavarustes ja kummaliste koerapiltide abil. Nii on aga juhtunud, sest NAFO on haaranud venevastases infosõjas ohjad ning toodab muhedaid meeme, mis on sulgenud suu ka kõige kremlimeelsematel ametnikel.