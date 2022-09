Igor Gräzin | Segadus poliitika sõnastikus

Aga nüüdne Eesti valitsus ajab seda tohuvabohu edasi. Liberaalne Reformierakond ei peaks oma sisult kuidagi klappima oma ideoloogilise vaenlase – sotsiaaldemokraatidega ning töölisklass ja palgatöötajaskond, kes on sotside traditsiooniline toetajaskond peaks poliitilised sotsid maha materdama kui oma klassihuvide reeturid. Kui isegi möönda, et teatud tingimustel on sotsialistlikud liberaalid ja sotsid võimelised koostööks kodanlike liberaalidega – väikese riigi ühiste huvide nimel – siis on haiglane see asjaolu, et olemuslikud poliitilised vaenlased löövad omavahel kampa nii, et maailmavaatelistest lahkhelidest isegi ei räägita. Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid ei viitsi isegi vihjata sellele, mida nad oma maailmavaatega taotlevad.