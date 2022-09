„JOONEALUNE“ | Ukrainas toimuv sõda tõukab maailma globaalse näljahäda suunas. Vaata videost, kuidas!

Kriitilisest olukorrast toidu kättesaadavuses on korduvalt rääkinud ÜRO maailma toiduprogrammi tegevdirektor David Beasley. Selle aasta veebruaris, vaid kuus päeva enne Venemaa sissetungi Ukrainasse, rääkis Beasley nii: „Need on riigid, mis on sellises hädas, et kui me järgmised 9 kuud midagi ei tee, siis me näeme nälgimist ja destabiliseerumist nendes riikides ja sellest tulenevalt ka nii suurt väljarännet nendest riikidest, et see on võrdväärne viimase pagulaslainega. Meil on lahendused, meil on programmid, me vajame raha ja tegutsemist, muidu maksavad teised riigid selle eest mitmekordselt.’’