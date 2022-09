KIIVER JÄI KOJU! Tartu elektritõukeratta õnnetuses hukkunud poisi kiirus võis olla 45 km/h

24. juuni hommikul sai häirekeskus teate, et Tartus Ihastes on eramajas 13aastane poiss, kes ei hinga. Häirekeskuse juhendamisel alustasid poisi sõbrad tema elustamist ja seda jätkas ka sündmuskohale saabunud kiirabi, kuid paraku oli poiss juba surnud. Politsei selgitas välja, et eelmisel õhtul, mil täiskasvanud ära olid, oli poiss sõpradega oma kodus ning ühiselt tarbiti ka alkoholi. Kesköö paiku saatis poiss oma sõbranna koju ja tagasiteel tõukerattaga sõites kukkus. Poiss ei kandnud kiivrit ja lõi kukkudes ära oma pea.