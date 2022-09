Küsimus | Kas Puškini kooli nime peaks ära muutma?

Lemmit Kaplinski, Tartu abilinnapea: „Tartu Aleksander Puškini kool on pika ja väärika ajalooga, täna üks põhikool Tartu haridusvõrgus. Kooli tugevuseks ja eripäraks on keelekümblusmetoodika ulatuslik kasutamine muukeelsetest (peamiselt vene ja ukraina) peredest pärit Tartu lastele eestikeelse hariduse andmiseks. Oleme linnavalitsuses pühendunud selle kooli arendamisele, hiljuti avasime uue koolistaadioni, kooliaasta puhul valmis remont rõivistus. Kooli direktor on võtnud ülesannet eestikeelse hariduse osas tõsiselt, õppekavades on näha sellest kantud muutusi, palgatud on hulgaliselt uusi õpetajaid ning käimas täiendkoolitused. Küsimust kooli nime ega sulgemise osas ei ole linnavalitsus arutanud ega pea sellist diskussiooni tänasel päeval ka vajalikuks.“