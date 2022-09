Juhtkiri | Universaalteenus on ajutine võluvits

Lihtsaim näide on spaad – külma sauna klient ei lähe nagu pole ta ka suuteline maksma senisega võrreldes mitmekordset piletihinda. Tõsisemaks läheb asi aga toidutootjate puhul, sest siin on tegu juba julgeolekuküsimusega. Tagantjärele pole mõtet selgitada, miks mõni pere või suurtootja valis just elektri või gaasi oma põhiliseks energiaallikaks. Tol valikuhetkel oli peibutiseks odav hind ning keegi ei tulnud selle peale, et olukord võiks muutuda, kuigi vanarahvaski teadis, et kõiki mune ei tasu ühte korvi panna. Elektrikütte omanikud saavad eramajades taastada ahjud, tööstuste puhul võib ajutiseks lahenduseks olla omamaine põlevkiviõli, kuid see ei lahenda probleeme pikas perspektiivis.

Ühelt poolt võib öelda, et olukord, kus riik maksab tarbijale osaliselt kinni järske hinnahüppeid tegeva börsielektri ongi kooliraha liigselt börsi imettegevasse võimesse uskumise eest. Teisalt maksab riik selle kinni meie enda maksuraha eest, seega ei saa see olla lõputult kestev lahendus. Kestab see uute võimsate tuuleparkide või teiste elektritootjate valmimiseni järgmisel kümnendil? Sest hinnad on laes senikaua, kui kestab elektridefitsiit meie piirkonnas.