MOBILISATSIOONI OOTAMATU MÕJU: populaarset videomängu mängitakse oluliselt vähem

Populaarset videomängu Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) mängivate kasutajate arv on viimasel ajal märkimisväärselt langenud, kirjutab The Independenti sõsarväljaanne Indy100. Ajaliselt langeb see kokku Vladimir Putini otsusega kuulutada Venemaal välja osaline mobilisatsioon.