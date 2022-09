SÕJAKOKKUVÕTE | Mongoolia ekspresident kutsub Venemaa vähemusi üle piiri põgenema

Aastail 2009‒2017 Mongoolia riigipea ametit pidanud Tsahhiagijn Elbegdordž (pildil) kutsub burjaate, tõvalasi ja kalmõkke üles Venemaa mobilisatsiooni eest põgenema. Videona postitatud üleskutses kandis Elbegdordž Ukraina värvides rinnasilti ning nimetas Ukrainat „parimaks riigiks maailmas“, selle elanikke vaprateks ning president Volodõmõr Zelenskõid tõeliseks kangelaseks. Väljaanne Odessa Journal toob esile ekspresidendi isiklikud sidemed Ukrainaga: Elbegdordž õppis kunagi Lvivis. Mongoli poliitik rõhutas, et sõja algusest peale on Venemaa rahvusvähemused kõige rohkem kannatanud ‒ neid on kasutatud kahurilihaks. „Meie, mongolid, tervitame teid avali embuse ja avali südamega,“ lubas ta neile, kes otsustavad põgeneda. Ja põgenejaid on Mongoolia piiril tõepoolest palju.