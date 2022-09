VIDEO | Politsei päästis Ida-Virumaal neli eksinud seenelist. Üks kartis, et peab otsingud ise kinni maksma

Esimese teate sai politsei kell 13.29 mehelt, kelle 62aastane tuttav oli talle helistanud ja öelnud, et on metsas ära eksinud. Kui pärast korduvaid kaitseid politsei mehe lõpuks telefoni otsa sai, oli tema esimene küsimus, kas ta peab ise oma otsingud pärast kinni maksma. Saanud eitava vastuse, avaldas mees oma umbkaudse asukoha Mäetaguse kandis, misjärel kaasati sinna otsingutele nii vabatahtlikud, politseikoerad kui ka Kaitseliidu droon. Veidi aja pärast andis mees telefonitsi teada, et näeb õhus drooni, misjärel suunati ta vabatahtlike abiga metsast välja.

Jõhvi politseijaoskonna välijuht Pavel Reškin rääkis, et mees püüdis pikalt omal jõul metsast välja pääseda ega võtnud politsei kõnesid vastu, sest arvas, et otsingute eest tuleb tal ise tasuda.

„Politseitöö, kaasatud tehnika ja vabatahtlike panus on abivajajale igal hetkel tasuta,“ kinnitas välijuht.

Mäetaguse otsing Foto: PPA

Kell 15.42 teatas 64aastane naine, et läks koos oma 58aastase mehega Lüganuse kandis metsa, kuid kadusid teineteisel silmist ja on nüüd eksinud. Otsingutele kaasatud patrull lasi metsa ääres helisignaale ja nende abil juhatati kiiresti mõlemad metsast välja. „Nad tegid väga õigesti, et kohe kui said aru, et on eksinud, sellest numbril 112 teada andsid. Nende rõõm metsast välja saades oli tohutu suur,“ kirjeldas taaskohtumist Reškin.

Kell 17.51 teatati, et Alutaguse vallas üheskoos metsa läinud kuueliikmelisest grupist on üks, 62aastane mees, jäänud kadunuks. Alguses üritasid grupi liikmed teda ise otsida, kuid veidi aja pärast palusid ka politsei abi. Kadunud mehe telefon oli autosse jäänud, kuid oli teada, et tegu on muidu väga hea matkajaga. Varasemast otsingust liitusid taas vabatahtlikud, politseikoerad, lisaks kaasati nii Kaitseliidu kui ka Kaitseväe droonid ning PPA kopter. Just viimase abiga leiti mees nelja ja poole kilomeetri kauguselt metsamineku alguspunktist. Mees oli teinud väikese lõkke, mida märgati kopteri soojuskaameraga. Ta vintsiti üles ja toimetati Narva piiripunkti, kus anti tervisekontrolliks üle kiirabile.