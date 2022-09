Kuumaõhugrill kasutab vähem energiat kui ahi – kui palju saad säästa?

Kuna suurt ahju soetades tuleb kodus ette võtta köögi planeerimine viimse detailini, kaasneb kodumasina valimisega pikk protsess. Eksperdid on välja selgitanud, et traditsioonilise ehitusega köök ei pruugi enam olla tulevikus energiasäästlik. Kiiruga tehtud otsused võivad aga muutuda hiljem probleemideks, mida likvideerides tuleks välja vahetada nii köögimasinad kui ka mööbel. Miks? Sest energiakulude mitte jälgimine aastase perioodi jooksul võib tuua ettearvamatuid väljaminekuid järgmise kümne aasta vältel. Kuidas aga säästa energiat, raha, aega perspektiivis? Uurime erinevaid tegureid.

Ameerika Ühendriikides ning Euroopa riikides läbi viidud uuringute põhjal on kindlaks tehtud mõned kodumasinad, mis sõna otseses mõttes kasutavad rohkem elektrit, kui me vajalikuks peame. Koduse elektri kasutus aitab mõista aastast elektrikulu ära toita kõik majapidamises olevad kodumasinad. Kui elektrikulu kasutus mingil põhjusel kasvab ilma uute seadmete kasutusele võtmiseta, tasub kontrollida (eriti kööki) paigutatud seadmeid ning nende olukorda. Isegi kõige väiksemate elektririkete korral nõuab näiteks külmkapp rohkem voolu. Insenerid tegid kindlaks et vajalikust rohkem kasutavad voolu külmkapid, sügavkülmad, praeahjud, veekeetjad ning õhksoojuspumbad – eriti siis, kui hooldusi neile masinatele õigel ajal ei teostata.

Miks just valida kuumaõhugrill praeahju asemel? Siin on kaks peamist põhjust:

a. Mõõtudelt mugavam kööki paigutada ja sobiv asendaja teistele seadmetele

Köögi planeerimisel tuleb tihti ette võtta kuni millimeetriteni täpne mööbliplaneerimine, et kõik edukalt ära mahuks. Keskmiselt jagunevad küpsetusahjud kolmeks: eraldi iseseisvad ahjud, köögipinna sisse integreeritavad ahjud ja köögiplaadid. Köögiplaatide kõige parem omadus on mobiilne paigutus ning hoiustamise võimalus näiteks sahtlis või kapi otsas. Integreeritavad ahjud on aga statsionaarsed ning nende koht on püsiv. Eraldiseisvaid ahjusid on võimalik köögis ringi paigutada. Oma mõõtmetelt on nad aga suured (50-90 cm).

Kuumaõhu fritüür on seevastu mugav viis köögis söögitegemiseks, sest seda on võimalik tõsta nii tööpinnale kui ka mujale mugavasse kohta. Tegemist on väikese köögimasinaga, mis ei vaja eraldi elektriühendust. Tavaelektritarbimine on selle masina normaalsuseks ning tänu laialdasele kasutusalale, saab temaga asendada kõrge voolutarbimisega seadeldisi. Näiteks võib rösteri köögist ära kaotada, sest lisaks liha küpsetamisele saab kuumaõhu fritüüris teha röstsaia ning kaob vajadus ka mikrolaineahju järele. Nii rösteri kui ka mikrolaineahju võimsused ning elektrikulu on keskmiselt kõrgemad kui kasutaja vajalikuks peab. Kokku 1800W kahe tööseadme peale saab asendada 1400W-ga.

b. Väiksem elektrikulu ja toidu kiirem valmimisaeg