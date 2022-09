PÕRSAS KOTIS? Elektri universaalteenuse hind ei pruugi tähtajaks selguda. Minister Kristjan Järvan: see risk on minimaalne

Valitsus on lubanud, et 1. oktoobrist hakkavad kõik kodutarbijad – ja ka väikettevõtjad – saama börsihinnast soodsamat elektrit. Nii-öelda elektri universaalteenust. Oluline on märkida, et universaalteenuse hind kajastub elektriarvetel alles novembrikuus. Oktoobrikuus jõuavad klientide postkasti arved septembri eest, mil universaalteenust veel polnud.