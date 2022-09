Politsei pidas Tartumaal kinni alkoholivargad

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk rääkis, et täna öösel kella kolme paiku sai politsei teate, et Tartu vallas on sisse visatud Kõrveküla kaupluse ukseklaas ning poest on minema viidud alkohoolseid jooke. „Sündmusele reageerinud patrullid ümbrusest kurjategijaid vahetult ei tabanud. Küll aga saime kohapealt kasulikku infot kaupluse juurest lahkunud sõiduki ning sellega liikunud isikute kohta. Patrullid asusid piirkonnas kirjeldatud sõidukit otsima, kui kella nelja ajal laekus teade, et ka Roiu kauplusesse murti hetk tagasi sisse ning püüti varastata niisamuti alkoholi. Kohaliku inimese sekkumisel jooksid aga vargad kauplusest välja ning pagesid lähedalasuvasse metsatukka,“ kirjeldas operatiivjuht.