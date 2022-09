ÕL VIDEO | HULLUD TAPATÖÖD! Maamees põrgib: „Mida ma pean ette võtma, et oma lambaid kaitsta?! Ma ei suuda tõestada, et seda tegi ilves.“

„Näe, siin murdis ilves ühe 30kilogrammise lamba,“ näitab lambakasvataja Urmas Aava justkui möödaminnes oma rohkem kui 20hektarilisel koplil ühte maatükki ja kõnnib edasi. Ta pilk tõuseb karjamaale, kus sadakond karilooma on üksteisest väikeste kampadena eraldunud: iga seltskond arvab endamisi, et just nemad teavad, kus on tegelikult maitsvaim rohi.