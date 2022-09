Eesti riiki mädases russofoobias süüdistanud Vene teatri eksjuht Filipp Loss sattus politsei huviorbiiti

Milline on politsei seisukoht Vene teatri endise Venemaalt tulnud juhi Filipp Lossi palju tähelepanu saanud avalduse suhtes, kus Eesti riigi sõjavastaseid sanktsioone nimetati räuskamiseks, mädaseks ja kõledaks russofoobiaks ning võrreldi seda juutide hävitamisega - millise paragrahvi alla see kvalifitseerub ja millise karistuse Loss saab? Eksvälisminister Urmas Paet nõudis tolle isiku elamisloa tühistamist - kas seda tehakse või on juba tehtud?