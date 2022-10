VIDEO | Jaagup Kreem ja Koit Toome rallimas: vaata, kes võitis ja sai Kiirkasiino poolt 500 eurot heategevusele annetada!

Mis olid muusikute mõtted enne rallimist? Jaagup oli vägagi kindel, et võitjaks osutub Koit. „Koit on minust palju rohkem sõitnud ja tal on kogemust nii ringrajal kui ka maastikul. Aga noh, ega ma siia alla ka ei tulnud andma – nii et vaatame,“ sõnas Jaagup.

Koit toonitas seevastu, et tegelikult puudub tal igasugune maastikul sõitmise kogemus. „Natuke mulle küll jah autod meeldivad ja vahepeal ringrajal ka käinud, aga see siin on hoopis teine asi. Tagavedu on samuti teine asi – me mõlemad Jaagupiga pole tagaveolisega sõitnud, vähemalt väga pikka aega. Teades muidugi Jaagupi võitleja hinge, siis juba aiman halba,“ nentis Koit.