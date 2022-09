VIDEO | Venemaal tulistas mees armee värbamiskeskuse ülemat

Laskjana on tuvastatud 1997. aastal sündinud Ruslan Zinin, kes ütles, et parem minna vangi kui surra Ukrainas.

Veel pole selge, kas värbamiskeskuse ülem jäi ellu. Ta ei liigutanud, kui ta toodi kanderaamil hoonest välja. Kohalik meediaväljaanne Irciti teatab, et ta on kriitilises seisundis haiglas.

Kohalikule meediale rääkis Ruslani ema, et noormees oli väga mures sõjaväekutse pärast, mis olla saadetud tema parimale sõbrale, kes ei teeninud sõjaväes.



„Ruslan ise kutset ei saanud, kuid eile tuli see tema parimale sõbrale. Ruslan oli selle pärast väga ärritunud, sest tema sõber ei teeninud sõjaväes. Nad ütlesid, et toimub osaline mobilisatsioon, kuid selgub, et nad võtavad kõik,” rääkis Marina Zinina.