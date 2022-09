Kelmusesüüdistus: prokuratuur saatis ilmateadlase kohtu alla

Süüdistuse järgi mõjutas Jüri Kamenik investeerimise ja tulu teenimise eesmärgil 2019. aastal talle tuttavat meest, et too võtaks enda nimele laenukohustusi ning kasutas tollele kuuluvaid dokumente laenutaotluste koostamiseks. „Kokku võttis süüdistatav sel moel enam kui kümme korda laene erinevates summades alates paarikümnest kuni mitme tuhande euroni,“ on öelnud prokuratuuri pressiesindaja Õhtulehele. „Süüdistatav kandis laekunud laenusummad enda kontrolli all olevale pangakontole ning kasutas saadud raha isiklikuks otstarbeks. Laene tagasi makstud ei ole ning tekitatud kahju on süüdistuse järgi enam kui 20 000 eurot.“ Prokuratuur on Kameniku asja korra juba Harju maakohtusse saatnud, kuid kohus saatis süüdistusakti tagasi prokuratuuri. Nimelt pööras Kameniku kaitsja, vandeadvokaat Dmitri Školjar tähelepanu sellele, et laenufirmad, keda kaasati menetlusse kannatanutena ja kes esitasid ka tsiviilhagid kriminaalasjas, ei ole tegelikult kannatanud. Kaitsja taotles tsiviilhagide menetlusse võtmata jätmist, kuna süüdistusest ei nähtu, et Kamenik oleks laenufirmade suhtes kuritegu toime pannud.