1300 relvaluba ootab kehtetuks tunnistamine: suurem osa kuulub Vene kodanikele

Reformierakonna, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valitsuse koalitsioonilepingus on otsustatud relvade ära korjamine Vene ja Valgevene kodanikelt. Sisejulgeoleku asekantsler Veiko Kommusaar selgitas kohtumisel, et kui seadus soovitud kujul jõustub, tunnistatakse umbes 1300 relvaluba kehtetuks. Juuli seisuga on politsei -ja piirivalveamet väljastanud relvaloa 621 Vene ja kaheksale Valgevene kodanikule, kes Eestis elavad, on kirjutanud ERR.„Relvaseaduse muudatuse eesmärk on vältida relvaloaga inimese panemist olukorda, kus tal võib tekkida oma kodakondsusejärgse riigi ees lojaalsuskohustus, mis on Eesti riigi huvidele vastupidine. Seaduse muudatuse jõustumisel eelistame kindlasti seda, et relva omanik ise relva võõrandab. Peale relvaloa kehtetuks tunnistamist on relva omanikul kohustus relv politseile üle anda ja kolme kuu jooksul see võõrandada. Kui seda ei tehta, on politseil kohustus see sundvõõrandada,“ selgitas Kommusaar. Valitsusse peaks relvaseaduse muudatusettepanekud jõudma lähinädalatel.