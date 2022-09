Siim Tammer | Finantsombudsman loob silmsideme võlavõimuritega

Me tarbime iga päev erinevaid teenuseid, seda nii taksoäppi kasutades kui ka poest saia ostes. Lihtsustatult öeldes saab teenusega olla rahul või rahulolematu ja vastavalt sellele oma käitumist kujundada – teenust edasi tarbida või saia mõnest teisest pagariärist osta. Paraku on aga praeguses ühiskonnakorralduses palju keerukamaid teenuseid, kus oma parimate huvide tuvastamine või suisa oma valikute ja õiguste maksma panemine võib olla kas väga keerukas või niivõrd kalli hinnalipikuga, et seda lihtsalt ei tehta.