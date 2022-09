Juhtkiri | Me saame hakkama

Kui Kallase sõnavõtust inspireerituna sai kodune küünlavaru üle vaadatud ja läbi mõeldud elamiseks oluliste süsteemide toimimine, siis on hästi. Kui oleme valmis, siis ei murra meid ei ussi- ega püssirohi. Samas tuleb tõdeda, et kui kõik toimib, muutuvad inimesed nii mugavaks, et kohati unustavad oskused, mis aitaks ise hakkama saada. Oodatakse, et kuskil keegi teeb ja toob. Õpitakse abitud olema. Võib olla naljakas kuulda, kuidas mõni inimene kutsub töömehe lambipirni vahetama, aga maailmas on inimesi, kes tõesti ei oska lambis pirni vahetada.