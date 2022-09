INTERVJUU | Vene saadik: võibolla palute mõne aasta pärast Narva tanki tagasi panna

Venemaa suursaadik Eestis Vladimir Lipajev: „Suhteid lõhkuda on lihtne. Taastada palju raskem. Kui Eesti retoorika Venemaa suhtes oleks tasakaalustatum, siis see aitaks meie suhteid kiiremini parandada. Huvi selleks on mõlemalt poolt. Me ei kao kuhugile – geograafia ei muutu nii, et Eesti ujub California poole. Öeldakse, et sõbrad peavad olema lähedal ja vaenlased kaugemal. Kui tahate sõpru lähedal…“