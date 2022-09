Anneli Ohvril | Teeme koolid prügivabaks

Kooliaasta alguses tegin nimekirja, mida kolmandasse klassi minevale tütrele soetama peaks. Uurisin muuhulgas talt, kas tal ka uusi värvilisi pliiatseid kooliks vaja läheb. Sain eitava vastuse, sest tal olevat kõiki värve vähemalt 3cm alles (!). Tema pinalit revideerides selgus, et tal oli õigus. Tõesti oli kõige lühem pliiats 3 sentimeetrit pikk. Kui kõik oleksid ressursside kasutamisel nii säästlikud, poleks meil ilmselt praeguseid keskkonnaprobleeme, leidsin ma heldinult noorte peale mõtlemas. Seda enam, et ka äsjatoimunud Maailmakoristuse osalejatest lõviosa olid just lapsed ja noored, seda nii Eestis kui ka paljudes teistes maailma riikides, kes eestlaste eestvedamisel oma riike puhtaks koristasid.